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Ислам Махачев дал характеристику Александру Волкановски

Ислам Махачев дал характеристику Александру Волкановски
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Российский боец Ислам Махачев, который 22 октября стал новым чемпионом UFC в лёгком весе после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой, высказался об австралийце Александре Волкановски.

«У Волкановски хорошие навыки, хорошая ударка. Но он маленький для этого дивизиона. Он решил запрыгнуть в 155 фунтов. Давай сделаем это. Но эта весовая — не его уровень», – сказал Махачев на пресс-конференции после победного боя.

Сразу по окончании поединка Махачев вызвал Волкановски следующими словами: «Где этот коротышка? Я не вижу его, принесите его сюда». Сам Алекс выразил полную готовность к поединку. На пресс-конференции он похвалил Ислама за хороший бой, но отметил, что ожидал от него большего. Волкановски добавил, что низкий рост даёт ему преимущество, и что он собирается наказать Махачева за ошибки в октагоне.

Отметим, турнир UFC 284 в австралийском Перте запланирован на февраль 2023 года.

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