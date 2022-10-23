Махачев рассказал, почему выбрал Волкановски в качестве следующего соперника

Ислам Махачев, завоевавший чемпионский титул UFC в лёгком весе после победы удушающим приёмом во втором раунде боя с Чарльзом Оливейрой, прокомментировал выбор следующего соперника. Российский боец планирует встретиться в Австралии с Александром Волкановски.



«У меня новая цель — быть №1 вне зависимости от весовых категорий. Поэтому я должен полететь в Австралию, чтобы побить этого парня», – сказал Махачев на пресс-конференции.



После победы Ислам назвал Волкановски «коротышкой» и акцентировал внимание на желании провести следующий бой с ним. Предположительно он пройдёт в Австралии.



Волкановски прилетел в Абу-Даби на UFC 280, уложился в вес и страховал бой Ислама с Оливейрой на случай, если бы кто-то из соперников не смог принять в нём участия. В общении с журналистами Александр сказал, что с нетерпением ждёт возможности встретиться с Махачевым в Австралии.