Махачев рассказал, почему выбрал Волкановски в качестве следующего соперника

Ислам Махачев, завоевавший чемпионский титул UFC в лёгком весе после победы удушающим приёмом во втором раунде боя с Чарльзом Оливейрой, прокомментировал выбор следующего соперника. Российский боец планирует встретиться в Австралии с Александром Волкановски.
«У меня новая цель — быть №1 вне зависимости от весовых категорий. Поэтому я должен полететь в Австралию, чтобы побить этого парня», – сказал Махачев на пресс-конференции.
После победы Ислам назвал Волкановски «коротышкой» и акцентировал внимание на желании провести следующий бой с ним. Предположительно он пройдёт в Австралии.
Волкановски прилетел в Абу-Даби на UFC 280, уложился в вес и страховал бой Ислама с Оливейрой на случай, если бы кто-то из соперников не смог принять в нём участия. В общении с журналистами Александр сказал, что с нетерпением ждёт возможности встретиться с Махачевым в Австралии.
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