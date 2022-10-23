Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев рассказал, почему выбрал Волкановски в качестве следующего соперника

Махачев рассказал, почему выбрал Волкановски в качестве следующего соперника
Комментарии

Ислам Махачев, завоевавший чемпионский титул UFC в лёгком весе после победы удушающим приёмом во втором раунде боя с Чарльзом Оливейрой, прокомментировал выбор следующего соперника. Российский боец планирует встретиться в Австралии с Александром Волкановски.

«У меня новая цель — быть №1 вне зависимости от весовых категорий. Поэтому я должен полететь в Австралию, чтобы побить этого парня», – сказал Махачев на пресс-конференции.

После победы Ислам назвал Волкановски «коротышкой» и акцентировал внимание на желании провести следующий бой с ним. Предположительно он пройдёт в Австралии.

Волкановски прилетел в Абу-Даби на UFC 280, уложился в вес и страховал бой Ислама с Оливейрой на случай, если бы кто-то из соперников не смог принять в нём участия. В общении с журналистами Александр сказал, что с нетерпением ждёт возможности встретиться с Махачевым в Австралии.

Если Оливейра не сделает вес, быть беде! Волкановски для Махачева опаснее в разы Если Оливейра не сделает вес, быть беде! Волкановски для Махачева опаснее в разы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022