Ислам Махачев ответил на вопрос, поздравил ли его Владимир Путин

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой в бою за вакантный титул UFC в лёгком весе ответил на вопрос, звонил ли ему с поздравлением президент России Владимир Путин.



«Ха-ха, нет. Ну я, честно, только взял телефон и позвонил родителям. После боя мы давали интервью», – сказал Махачев на пресс-конференции.



Поединок Ислама с бразильцем Оливейрой был главным событием турнира UFC 280 в Абу-Даби. Махачев победил соперника удушающим приёмом во втором раунде и стал новым чемпионом в лёгком весе. Во время интервью в октагоне он отдал пояс Хабибу Нурмагомедову и посвятил победу его отцу Абдулманапу, ушедшему из жизни в 2020 году. Абдулманап Нурмагомедов был тренером Махачева.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC