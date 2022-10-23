Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев ответил на вопрос, поздравил ли его Владимир Путин

Ислам Махачев ответил на вопрос, поздравил ли его Владимир Путин
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев после победы над Чарльзом Оливейрой в бою за вакантный титул UFC в лёгком весе ответил на вопрос, звонил ли ему с поздравлением президент России Владимир Путин.

«Ха-ха, нет. Ну я, честно, только взял телефон и позвонил родителям. После боя мы давали интервью», – сказал Махачев на пресс-конференции.

Поединок Ислама с бразильцем Оливейрой был главным событием турнира UFC 280 в Абу-Даби. Махачев победил соперника удушающим приёмом во втором раунде и стал новым чемпионом в лёгком весе. Во время интервью в октагоне он отдал пояс Хабибу Нурмагомедову и посвятил победу его отцу Абдулманапу, ушедшему из жизни в 2020 году. Абдулманап Нурмагомедов был тренером Махачева.

Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022