Хабиб рассказал, с кем и когда Махачев может провести свой следующий бой в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о возможных следующих боях Ислама Махачева после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном бою UFC 280.

«Я же говорил, что Ислам его закончит. Первый раунд был плотный такой. Ислам его зацепил один или два раза. В клинче обменялись. Я секундировал эмоционально, голос ушёл. Но это не описать словами. Абубакар выступил, Белал выступил. Они по нарастающей шли. Очень хорошо выступили. То, что Ислам сотворил эту историю, словами не описать.

Исламу нужно до Рамадана подраться. Хочу, чтобы он подрался с Волкановски. Конечно, там есть и Бенеил Дариуш. У него восемь побед, нельзя его тоже оставлять. Но Волкановски — первый номер, большое имя. Он хочет, UFC хочет. Давай тогда его наперёд. Это получается начало марта», — приводит слова Хабиба UFC Russia.

Напомним, Махачев победил Оливейру во втором раунде, завоевав титул чемпиона в лёгком весе.