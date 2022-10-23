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«Он всегда идёт прямо». Махачев раскрыл слабые места Оливейры в стойке

«Он всегда идёт прямо». Махачев раскрыл слабые места Оливейры в стойке
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Новый чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев ответил на вопрос, какой он видел свою победу над Чарльзом Оливейрой до боя.

«Знаете, у меня было в голове, что смогу закончить его в партере. Но и в стойке я был уверен. Я очень хорошо готовился.

Мы с тренерами полностью изучили план. У меня очень хорошие тренеры в ударной технике – Хавьер Мендес и Мохаммад Багандов. Мохаммад говорил мне в раздевалке, что у меня пройдёт боковой. Это последний удар, который прошёл в стойке. Потому что Оливейра всегда идёт прямо и постоянно держит руки перед собой. Он ничем не смог меня сегодня удивить», — сказал Махачев на пресс-конференции после победы над Чарльзом Оливейрой.

Вечером 22 октября в главном поединке турнира UFC 280 Махачев победил Оливейру удушающим приёмом во втором раунде.

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