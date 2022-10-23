Опубликованы судейские записки боя Яна с О'Мэлли на турнире UFC 280

Стали известны судейские записки поединка между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280.

Судьи Бен Картлидж и Дэвид Летаби отдали победу О’Мэлли со счетом 29–28. По их мнению, Ян выиграл только второй раунд, а первый и третий раунды остались за американцем.

Судья Вито Паолиньо посчитал победителем боя Яна – 29:28. По его мнению, Ян был хуже своего соперника только в третьем раунде.

Напомним, О’Мэлли одержал победу над россиянином раздельным решением судей. Для американца эта победа стала 16-й в смешанных единоборствах. Также на его счету одно поражение. Ян, в свою очередь, потерпел второе поражение подряд в UFC. За последние четыре боя в UFC россиянин потерпел три поражения и одержал одну победу.

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