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Махачев получил бонус на турнире UFC 280 за выступление вечера. Ян – О’Мэлли – бой вечера

Махачев получил бонус на турнире UFC 280 за выступление вечера. Ян – О’Мэлли – бой вечера
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Стали известны обладатели бонусов в размере $ 50 тыс. по итогам турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Так, награду за выступление вечера получил 31-летний российский боец Ислам Махачев, завоевавший пояс в лёгком весе в главном бою турнира против с 33-летним представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Исламу удалось одержать досрочную победу в бою, проведя удушающий приём после того, как он отправил своего оппонента в нокдаун в стойке.

Самым зрелищным поединком вечера признан претендентский бой в легчайшем весе, в котором 29-летний российский боец Пётр Ян раздельным решением судей (29-28, 28-29, 28-29) проиграл американцу Шону О'Мэлли.

Напомним, в соглавном поединке турнира американец Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона лиги в легчайшем весе в поединке с Ти Джеем Диллашоу.

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