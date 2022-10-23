Диллашоу: я раз 20 вывихнул плечо во время тренировочного сбора перед боем со Стерлингом

36-летний американский боец UFC Ти Джей Диллашоу, накануне уступивший досрочно в титульном поединке в легчайшем весе соотечественнику Алджамейну Стерлингу, рассказал, что проблемы с плечом его настигали раз за разом на протяжении всего тренировочного лагеря.
«Я должен извиниться перед всеми. Я полностью вывихнул себе плечо в конце апреля, как только начал готовиться к этому, и я, наверное, раз 20 вывихнул его во время тренировочного сбора», — сказал Ти Джей во флэш-интервью в октагоне сразу после боя.
Напомним, что Диллашоу проводил свой первый поединок с июля 2021 года, когда он победил решением судей Кори Сэндхагена. Всего за карьеру в ММА на его счету 20 побед при пяти поражениях. Для Стерлинга же эта победа стала восьмой кряду и 22-й за карьеру при трёх неудачах.
- 23 октября 2022
-
05:59
-
05:29
-
05:17
-
04:54
-
04:25
-
03:04
-
02:54
-
02:53
-
02:47
-
02:33
-
02:24
-
02:18
-
02:13
-
02:06
-
02:05
-
01:55
-
01:40
-
01:33
-
01:26
-
01:21
-
01:16
-
00:58
-
00:54
-
00:52
-
00:48
-
00:34
-
00:27
-
00:22
-
00:21
-
00:17
-
00:08
-
00:06
-
00:05
-
00:03
- 22 октября 2022
-
23:56