Диллашоу: я раз 20 вывихнул плечо во время тренировочного сбора перед боем со Стерлингом

36-летний американский боец UFC Ти Джей Диллашоу, накануне уступивший досрочно в титульном поединке в легчайшем весе соотечественнику Алджамейну Стерлингу, рассказал, что проблемы с плечом его настигали раз за разом на протяжении всего тренировочного лагеря.

«Я должен извиниться перед всеми. Я полностью вывихнул себе плечо в конце апреля, как только начал готовиться к этому, и я, наверное, раз 20 вывихнул его во время тренировочного сбора», — сказал Ти Джей во флэш-интервью в октагоне сразу после боя.

Напомним, что Диллашоу проводил свой первый поединок с июля 2021 года, когда он победил решением судей Кори Сэндхагена. Всего за карьеру в ММА на его счету 20 побед при пяти поражениях. Для Стерлинга же эта победа стала восьмой кряду и 22-й за карьеру при трёх неудачах.