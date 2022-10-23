Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тренер, чьё фото снимем со стены почёта?» Махачев — о значимости чемпионства для зала АКА

«Тренер, чьё фото снимем со стены почёта?» Махачев — о значимости чемпионства для зала АКА
Комментарии

31-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о значимости завоевания титула в лёгком весе UFC для зала AKA после завоевания этого титула в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого он одолел на прошедшем турнире UFC 280.

«Несколько лет в зале АКА не было пояса. Там есть стена, где висят фотографии чемпионов. Но у нас нет места для фото новых чемпионов. Теперь оно должно появиться. Тренер, чьё фото снимем со стены почёта? Наверное, снимем DC (Даниэль Кормье — Прим. «Чемпионата»), Хабиба или Люка Рокхолда», — сказал Махачев на пресс-конференции после победы над Чарльзом Оливейрой.

Напомним, из-за поражения от Ислама у Оливейры прервалась победная серия, состоящая из 11 боёв. Всего на его счету 33 победы в ММА при девяти поражениях. Махачев же наоборот – одержал 11 победу кряду, а в ММА у него 23 победы при одной неудаче.

Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца
«Он для него как сын». Махачев всегда был любимым учеником великого Абдулманапа! «Он для него как сын». Махачев всегда был любимым учеником великого Абдулманапа!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022