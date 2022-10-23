«Тренер, чьё фото снимем со стены почёта?» Махачев — о значимости чемпионства для зала АКА

31-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о значимости завоевания титула в лёгком весе UFC для зала AKA после завоевания этого титула в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого он одолел на прошедшем турнире UFC 280.
«Несколько лет в зале АКА не было пояса. Там есть стена, где висят фотографии чемпионов. Но у нас нет места для фото новых чемпионов. Теперь оно должно появиться. Тренер, чьё фото снимем со стены почёта? Наверное, снимем DC (Даниэль Кормье — Прим. «Чемпионата»), Хабиба или Люка Рокхолда», — сказал Махачев на пресс-конференции после победы над Чарльзом Оливейрой.
Напомним, из-за поражения от Ислама у Оливейры прервалась победная серия, состоящая из 11 боёв. Всего на его счету 33 победы в ММА при девяти поражениях. Махачев же наоборот – одержал 11 победу кряду, а в ММА у него 23 победы при одной неудаче.
- 23 октября 2022
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