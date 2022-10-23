25 ведущих иностранных журналистов единогласно отдали победу Яну над О’Мэлли на UFC 280

29-летний российский боец UFC Пётр Ян, выступающий в легчайшем весе, накануне должен был получать победу судейским решением над Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280 по версии ведущих иностранных спортивных журналистов. Итоги такого опроса приводит портал MMA Decisions.

При этом, семь из 25 журналистов считают, что Пётр Ян одержал победу над О’Мэлли во всех трёх раундах (30-27). Остальные же 18 представителей СМИ отдали российскому бойцу два раунда из трёх (29-28).

42% болельщиков на портале также считают, что Пётр Ян должен был побеждать со счётом 29-28, а 35% респондентов считают, что российский боец забрал все три раунда. Лишь 17% голосов отдано за победу Шона со счётом 29-28.

Напомним, это поражение для Петра Яна стало третьим в последних четырёх поединках в UFC, всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.