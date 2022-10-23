«Самое жестокое ограбление». Брайс Митчелл – о исходе поединка Ян – О’Мэлли на UFC 280

28-летний американский боец UFC полулёгкого веса Брайс Митчелл высказался об итогах боя в легчайшем весе между его соотечественником Шоном О’Мэлли и российским бойцом Петром Яном.

«Моё уважение О’Мэлли. Он действительно хорошо выглядел сегодня, но не выиграл этот бой. Это было самое жестокое ограбление. Боже мой, как бы я хотел, чтобы у меня произошёл такой же праздник», — гласит публикация Митчелла в «Твиттере».

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то, что проиграл Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.