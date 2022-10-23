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«Опыт против дерьма». Макгрегор считает, что у него есть всё для победы над Махачевым

«Опыт против дерьма». Макгрегор считает, что у него есть всё для победы над Махачевым
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34-летний ирландский бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор высказался о завоевании пояса в лёгком дивизионе российским бойцом Исламом Махачевым в результате досрочной победы над Чарльзом Оливейрой на прошедшем турнире UFC 280.

«Хороший бой, достойное представление. Но у меня есть все инструменты, чтобы превзойти этот стиль уже сейчас. Опыт против дерьма. Удары по лицу из клинча и удары по детскому мозгу снизу. А остальную часть моего репертуара вы знаете. Стальная левая нога. Пушечная рука. Управляемое запястье.

Мысль о том, чтобы закрыть их борьбу с помощью моей собственной разработанной системы, весьма интригует меня. Кто бы из них ни был против. В этом нет ничего личного. Это оценка навыков. Даже через поколения. IMAAF (Международная федерация смешанных боевых искусств. – Прим. «Чемпионата») – это любители», — гласит публикация Конора в «Твиттере».

Напомним, в результате поражения от Ислама у Оливейры прервалась победная серия, состоящая из 11 боёв. Всего на его счету 33 победы в ММА при девяти поражениях. Махачев же одержал 11-ю победу кряду, а всего в ММА у него 23 победы при одной неудаче.

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