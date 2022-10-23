Рамзан Кадыров высказался о спорном судейском решении в бою Пётр Ян — Шон О'Мэлли

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал спорное судейское решение в поединке россиянина Петра Яна и американца Шона О'Мэлли на UFC 280.
«Завершился очередной вечер боёв UFC 280 в Абу-Даби. Поздравляю российских бойцов, победивших в поединках. Но, как обычно, не везёт с судьями нашему Петру Яну, хотя наш боец показал красивый и тактический бой. Судьи почему-то решили, что его противник Шон О'Мэлли был увереннее. Но многие, в том числе и зрители турнира, с этим не согласны. Пётр, ты всё равно лучший в своём весе!» — написал Кадыров в своих социальных сетях.
Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то, что проиграл Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.
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