Чемпион UFC Нганну поделился эмоциями от поединка Ян — О'Мэлли

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился эмоциями от поединка между российским бойцом Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280.

«Великая битва. Шон О'Мэлли определённо принадлежит к элите легчайшего дивизиона, у него крепкий подбородок, а Пётр Ян — просто зверюга», — написал Нганну в своих социальных сетях.

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то, что проиграл Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.

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