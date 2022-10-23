Сехудо попросил президента UFC организовать ему титульный поединок со Стерлингом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к президенту промоушена Дане Уайту с просьбой организовать ему поединок с Алджамейном Стерлингом, который этой ночью защитил титул в легчайшем весе.

«Поздравляю, Алджамейн Стерлинг! Я следующий. Дана Уайт, дай мне титульный поединок», — написал Сехудо в своих социальных сетях.

Напомним, американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг одержал победу в поединке с соотечественником Ти Джеем Диллашоу на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой закончился во втором раунде — судьи остановили поединок, присудив победу Стерлингу техническим нокаутом. Диллашоу в ходе поединка получил травму руки.

Новость по теме Стерлинг одолел Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул UFC

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC.