Сехудо попросил президента UFC организовать ему титульный поединок со Стерлингом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к президенту промоушена Дане Уайту с просьбой организовать ему поединок с Алджамейном Стерлингом, который этой ночью защитил титул в легчайшем весе.
«Поздравляю, Алджамейн Стерлинг! Я следующий. Дана Уайт, дай мне титульный поединок», — написал Сехудо в своих социальных сетях.
Напомним, американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг одержал победу в поединке с соотечественником Ти Джеем Диллашоу на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой закончился во втором раунде — судьи остановили поединок, присудив победу Стерлингу техническим нокаутом. Диллашоу в ходе поединка получил травму руки.
Новость по темеСтерлинг одолел Ти Джея Диллашоу техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул UFC
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