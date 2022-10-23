Майкл Кьеза назвал счёт, с которым, по его мнению, завершился бой Петра Яна и Шона О'Мэлли

Американский боец смешанного стиля Майкл Кьеза не согласился с решением судей отдать победу Шону О'Мэлли в поединке с Петром Яном на UFC 280. По мнению Кьезы, россиянин победил в этом бою со счётом 30-27.

«Я насчитал победу Петра Яна со счётом 30-27, но, несмотря на это, Шон О'Мэлли показал, что является элитным бойцом в легчайшем весе. Уверен, когда-нибудь он получит чемпионский пояс», — написал Кьеза в своих социальных сетях.

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то, что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.