Глава RCC прокомментировал победу Шона О’Мэлли над Петром Яном

Глава RCC Николай Клименко поделился мнением о неожиданной победе американского бойца смешанных единоборств Шона О’Мэлли над бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе, россиянином Петром Яном.



«Бой Шона и Петра получился очень тяжёлым, но это украшение вечера. Парни выдали красивый поединок, на который было приятно смотреть.



Петр показал, что он универсальный и разносторонний боец: прекрасная работа в стойке, хорошая работа в партере. Единственный момент, который создал Шон — это колено и сечка. Видимо, это повлияло на судей», — сказал Клименко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



На турнире UFC 280, состоявшемся в Абу-Даби 22 октября, Шон О’Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей.