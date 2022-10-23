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Глава RCC прокомментировал победу Шона О’Мэлли над Петром Яном

Глава RCC прокомментировал победу Шона О’Мэлли над Петром Яном
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Глава RCC Николай Клименко поделился мнением о неожиданной победе американского бойца смешанных единоборств Шона О’Мэлли над бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе, россиянином Петром Яном.

«Бой Шона и Петра получился очень тяжёлым, но это украшение вечера. Парни выдали красивый поединок, на который было приятно смотреть.

Петр показал, что он универсальный и разносторонний боец: прекрасная работа в стойке, хорошая работа в партере. Единственный момент, который создал Шон — это колено и сечка. Видимо, это повлияло на судей», — сказал Клименко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

На турнире UFC 280, состоявшемся в Абу-Даби 22 октября, Шон О’Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей.

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