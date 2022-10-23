Пауло Коста назвал единственного бойца, способного победить Ислама Махачева

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста назвал единственного бойца, который способен одержать победу в поединке с Исламом Махачевым. По мнению Косты, таковым является американский представитель полусредней весовой категории Диллон Дэнис.

«Единственный человек на земле, который может победить Ислама. Дана Уайт, организуй этот бой», — написал Коста в своих социальных сетях, прикрепив фотографию Дэниса.

Напомним, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев этой ночью одержал на турнире UFC 280 досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, Ислам заставил своего соперника сдаться после удушающего приёма.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: