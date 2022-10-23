Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пауло Коста назвал единственного бойца, способного победить Ислама Махачева

Пауло Коста назвал единственного бойца, способного победить Ислама Махачева
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста назвал единственного бойца, который способен одержать победу в поединке с Исламом Махачевым. По мнению Косты, таковым является американский представитель полусредней весовой категории Диллон Дэнис.

«Единственный человек на земле, который может победить Ислама. Дана Уайт, организуй этот бой», — написал Коста в своих социальных сетях, прикрепив фотографию Дэниса.

Напомним, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев этой ночью одержал на турнире UFC 280 досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, Ислам заставил своего соперника сдаться после удушающего приёма.

Новость по теме
«Опыт против дерьма». Макгрегор считает, что у него есть всё для победы над Махачевым

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022