Глава Дагестана эмоционально прокомментировал победу Ислама Махачева на UFC 280

Глава Дагестана Сергей Меликов эмоционально прокомментировал победу Ислама Махачева на турнире UFC 280. Россиянин во втором раунде «задушил» бразильского бойца Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе.

«Ислам Махачев – чемпион UFC! Мы все ждали этого боя и не сомневались, что результат будет именно таким. После ухода из смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова пояс совсем недолго гостил у представителя другой страны и сегодня снова вернулся домой – в Россию!



Дагестанский спортсмен вновь стал первым в такой престижной лиге! Знаю, что за этой победой упорные тренировки под чутким контролем Хабиба, переживания и вера болельщиков и, конечно, старания Ислама, который выложился по полной и доказал всему миру, что сейчас он лучший в лёгком весе.



Поздравляю Ислама, Хабиба и всех тех, благодаря кому сегодня дагестанцы отмечают этот праздник, ведь именно как праздник мы воспринимаем спортивные победы.



Светлая память Абдулманапу Магомедовичу Нурмагомедову, который воспитал плеяду дагестанских чемпионов. Этот триумф – в том числе и его заслуга!



Пояс теперь в надёжных руках. Мы гордимся тобой, Ислам!» — написал Меликов в своём телеграм-канале.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC.