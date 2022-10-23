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Глава Дагестана эмоционально прокомментировал победу Ислама Махачева на UFC 280

Глава Дагестана эмоционально прокомментировал победу Ислама Махачева на UFC 280
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Глава Дагестана Сергей Меликов эмоционально прокомментировал победу Ислама Махачева на турнире UFC 280. Россиянин во втором раунде «задушил» бразильского бойца Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе.

«Ислам Махачев – чемпион UFC! Мы все ждали этого боя и не сомневались, что результат будет именно таким. После ухода из смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова пояс совсем недолго гостил у представителя другой страны и сегодня снова вернулся домой – в Россию!

Дагестанский спортсмен вновь стал первым в такой престижной лиге! Знаю, что за этой победой упорные тренировки под чутким контролем Хабиба, переживания и вера болельщиков и, конечно, старания Ислама, который выложился по полной и доказал всему миру, что сейчас он лучший в лёгком весе.

Поздравляю Ислама, Хабиба и всех тех, благодаря кому сегодня дагестанцы отмечают этот праздник, ведь именно как праздник мы воспринимаем спортивные победы.

Светлая память Абдулманапу Магомедовичу Нурмагомедову, который воспитал плеяду дагестанских чемпионов. Этот триумф – в том числе и его заслуга!

Пояс теперь в надёжных руках. Мы гордимся тобой, Ислам!» — написал Меликов в своём телеграм-канале.

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Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC.

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