Пётр Ян отреагировал на решение судей эмодзи в виде среднего пальца

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян отреагировал на решение судей отдать победу американцу Шону О’Мэлли по итогу их поединка на турнире UFC 280.

Пётр Ян опубликовал в социальных сетях пост с несколькими комментариями людей, считающих данное решение несправедливым. Например, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал такой вердикт «худшим ограблением в истории UFC». Пётр отреагировал на решение судей эмодзи в виде среднего пальца.

Фото: из личного архива Петра Яна

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то, что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.

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