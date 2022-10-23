«План отца не выполнен». Макгрегор обрушился с критикой на Хабиба и удалил пост

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор после победы Ислама Махачева в титульном поединке над Чарльзом Оливейрой обратился в социальных сетях к Хабибу Нурмагомедову.



«У меня есть система, которая навредит этому стилю боя, я говорю вам, ребята. Ты дерьмовый спортсмен. Закрой свой жирный рот. Сегодня ты ничего не сделал, кроме того, что пошёл против воли отца и сбежал. План отца не выполнен, приятель. Ты это знаешь. Твои люди знают это и говорят о тебе», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети, после чего удалил высказывание.



Ислам Махачев одержал досрочную победу над Чарльзом Оливейрой в главном бою вечера на UFC 280 и завоевал титул чемпиона в лёгкой весовой категории.



На счету Ислама 11 побед подряд. Всего боец провёл 24 поединка в смешанных единоборствах и проиграл лишь в одном из них.