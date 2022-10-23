Стивен Сигал поддержал Петра Яна после поражения от Шона О’Мэлли. Фото
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Известный актёр, продюсер и мастер боевых искусств Стивен Сигал поддержал российского бойца смешанных единоборств Петра Яна после поражения от американца Шона О’Мэлли на турнире UFC 280.
В сети появилось кадры, на которых Сигал подошёл к Яну после боя и обменялся с ним парой фраз. После этого российский боец ушёл в подтрибунное помещение.
Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то, что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли это 16-я победа в карьере при одном поражении.
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