«Парень, который бегает от меня, стал чемпионом». Дос Аньос высказался о победе Махачева

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль Дос Аньос прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.



«Парень, который бегает от меня, стал чемпионом. Поздравляю, Ислам Махачев», — написал Дос Аньос на своей странице в социальной сети.



Вчера, 22 октября Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке за чемпионский титул UFC в лёгком весе. Российский боец выиграл во втором раунде, заставив Оливейру сдаться после проведения удушающего приёма.



Таким образом, Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Его победная серия насчитывает 11 поединков подряд. Всего на счету Ислама 24 боя в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы.