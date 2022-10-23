«Парень, который бегает от меня, стал чемпионом». Дос Аньос высказался о победе Махачева
Поделиться
Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль Дос Аньос прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.
«Парень, который бегает от меня, стал чемпионом. Поздравляю, Ислам Махачев», — написал Дос Аньос на своей странице в социальной сети.
Вчера, 22 октября Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке за чемпионский титул UFC в лёгком весе. Российский боец выиграл во втором раунде, заставив Оливейру сдаться после проведения удушающего приёма.
Таким образом, Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Его победная серия насчитывает 11 поединков подряд. Всего на счету Ислама 24 боя в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:22
-
11:20
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:34
-
10:24
-
10:10
-
09:52
-
09:49
-
09:33
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:53
-
08:13
-
07:17
-
06:42
-
05:59
-
05:29
-
05:17
-
04:54
-
04:25
-
03:04
-
02:54
-
02:53
-
02:47
-
02:33
-
02:24
-
02:18
-
02:13
-
02:06
Партнерский контент