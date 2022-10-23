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«Парень, который бегает от меня, стал чемпионом». Дос Аньос высказался о победе Махачева

«Парень, который бегает от меня, стал чемпионом». Дос Аньос высказался о победе Махачева
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль Дос Аньос прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.

«Парень, который бегает от меня, стал чемпионом. Поздравляю, Ислам Махачев», — написал Дос Аньос на своей странице в социальной сети.

Вчера, 22 октября Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке за чемпионский титул UFC в лёгком весе. Российский боец выиграл во втором раунде, заставив Оливейру сдаться после проведения удушающего приёма.

Таким образом, Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. Его победная серия насчитывает 11 поединков подряд. Всего на счету Ислама 24 боя в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы.

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