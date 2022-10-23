Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдуард Вартанян назвал лёгкой победу Махачева над Оливейрой на UFC 280

Эдуард Вартанян назвал лёгкой победу Махачева над Оливейрой на UFC 280
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал победу соотечественника, Ислама Махачева, над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.

«Лёгкая победа Махачева над Оливейрой. Ислам полностью доминировал в этом поединке. Как результат — уверенная победа. Всё логично», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев этой ночью на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, Ислам заставил своего соперника сдаться после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду.

Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022