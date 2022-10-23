Эдуард Вартанян назвал лёгкой победу Махачева над Оливейрой на UFC 280
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал победу соотечественника, Ислама Махачева, над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.
«Лёгкая победа Махачева над Оливейрой. Ислам полностью доминировал в этом поединке. Как результат — уверенная победа. Всё логично», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев этой ночью на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, Ислам заставил своего соперника сдаться после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
Комментарии
- 23 октября 2022
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:22
-
11:20
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:34
-
10:24
-
10:10
-
09:52
-
09:49
-
09:33
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:53
-
08:13
-
07:17
-
06:42
-
05:59
-
05:29
-
05:17
-
04:54
-
04:25
-
03:04
-
02:54
-
02:53
-
02:47
-
02:33
-
02:24
-
02:18
-
02:13
-
02:06
Партнерский контент