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Александар Ракич: Яна ограбили во второй раз подряд

Александар Ракич: Яна ограбили во второй раз подряд
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Боец смешанных единоборств Александар Ракич прокомментировал спорное решение судей присудить победу американцу Шону О’Мэлли в поединке с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«Мне жаль Петра Яна. Этого парня ограбили во второй раз подряд», — написал Ракич на своей странице в социальной сети.

Пётр Ян уступил Шону О’Мэлли раздельным решением судей на турнире UFC 280, прошедшем в Абу-Даби 22 октября. При этом Ян превзошёл американца по всем основным пунктам статистики. В своём предыдущем поединке россиянин так же раздельным решением проиграл действующему чемпиону дивизиона Алджамейну Стерлингу.

На счету Петра Яна 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах при четырех поражениях.

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