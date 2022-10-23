Александар Ракич: Яна ограбили во второй раз подряд
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Боец смешанных единоборств Александар Ракич прокомментировал спорное решение судей присудить победу американцу Шону О’Мэлли в поединке с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.
«Мне жаль Петра Яна. Этого парня ограбили во второй раз подряд», — написал Ракич на своей странице в социальной сети.
Пётр Ян уступил Шону О’Мэлли раздельным решением судей на турнире UFC 280, прошедшем в Абу-Даби 22 октября. При этом Ян превзошёл американца по всем основным пунктам статистики. В своём предыдущем поединке россиянин так же раздельным решением проиграл действующему чемпиону дивизиона Алджамейну Стерлингу.
На счету Петра Яна 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах при четырех поражениях.
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