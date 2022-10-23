Ислам Махачев опубликовал пост после того, как стал чемпионом UFC в лёгком весе

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев опубликовал пост в своих социальных сетях после победы в титульном поединке над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Мечта стала реальностью», — написал Махачев.

Напомним, этой ночью на турнире UFC 280 Ислам Махачев одержал досрочную победу над Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, когда Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма.

Для Махачева это 11-я победа кряду, а всего в ММА у него 23 победы при одной неудаче. У Оливейры прервалась победная серия, состоящая из 11 боёв. Всего на счету бразильца 33 победы в смешанных единоборствах при девяти поражениях.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC: