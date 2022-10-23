Ислам Махачев опубликовал пост после того, как стал чемпионом UFC в лёгком весе
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев опубликовал пост в своих социальных сетях после победы в титульном поединке над бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Мечта стала реальностью», — написал Махачев.
Напомним, этой ночью на турнире UFC 280 Ислам Махачев одержал досрочную победу над Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, когда Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма.
Для Махачева это 11-я победа кряду, а всего в ММА у него 23 победы при одной неудаче. У Оливейры прервалась победная серия, состоящая из 11 боёв. Всего на счету бразильца 33 победы в смешанных единоборствах при девяти поражениях.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
Комментарии
- 23 октября 2022
-
13:34
-
13:10
-
13:06
-
12:45
-
12:44
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:22
-
11:20
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:34
-
10:24
-
10:10
-
09:52
-
09:49
-
09:33
-
09:30
-
09:20
-
09:08
-
08:53
-
08:13
-
07:17
-
06:42
-
05:59
-
05:29
-
05:17
-
04:54
-
04:25
-
03:04
-
02:54
-
02:53
-
02:47
Партнерский контент