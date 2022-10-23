Вячеслав Василевский: Махачев просто «переехал» Оливейру. Бразилец психологически сдался

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280. Россиянин «задушил» бразильца во втором раунде и стал чемпионом UFC в лёгком весе.
«Исламу бой дался легко. Оливейра вообще ничего не смог противопоставить Махачеву. Видно, что команда Ислама полностью разобрала соперника: была и чёткая тактическая подготовка, и ментальная — настрой и уверенность в себе. С первой же минуты было понятно, что Махачев доминирует — попал несколько хороших ударов и комбинаций.
В середине первого раунда по лицу Оливейры было видно, что он теряет веру в себя. Ислам просто «переехал» его. То, что Ислам его задушил — логическое завершение того, что он и в стойке был лучше, и нокдаун провёл, и коронный подхват у сетки сделал. Бразилец ментально и психологически сдался: понял, что он явно слабее», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
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