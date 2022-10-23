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«Мы снова вместе». Хасбик опубликовал фото с Даной Уайтом

«Мы снова вместе». Хасбик опубликовал фото с Даной Уайтом
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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный многим как Хасбик, опубликовал на своей странице в социальной сети фото с президентом UFC Даной Уайтом, сделанное на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Мы снова вместе», — подписал Хасбик фотографию с главой промоушена.

Хасбик и Дана Уайт

Хасбик и Дана Уайт

Фото: Социальные сети Хасбика

Ранее стало известно, что Хасбик подписал контракт с UFC. Сам блогер рассказал, что подробности соглашения и то, чем именно он будет заниматься в рамках договора, расскажет к концу года. Пока Хасбик снимается в роликах UFC и посещает главные мероприятия промоушена.

В главном бою вечера на турнире UFC 280 российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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