«Мы снова вместе». Хасбик опубликовал фото с Даной Уайтом

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный многим как Хасбик, опубликовал на своей странице в социальной сети фото с президентом UFC Даной Уайтом, сделанное на турнире UFC 280 в Абу-Даби.



«Мы снова вместе», — подписал Хасбик фотографию с главой промоушена.

Хасбик и Дана Уайт Фото: Социальные сети Хасбика

Ранее стало известно, что Хасбик подписал контракт с UFC. Сам блогер рассказал, что подробности соглашения и то, чем именно он будет заниматься в рамках договора, расскажет к концу года. Пока Хасбик снимается в роликах UFC и посещает главные мероприятия промоушена.



В главном бою вечера на турнире UFC 280 российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру удушающим приёмом и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.