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Боец UFC обратился к Хабибу с просьбой стать его тренером, восхитившись триумфом Махачева

Боец UFC обратился к Хабибу с просьбой стать его тренером, восхитившись триумфом Махачева
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Американский боец смешанных единоборств Брайан Ортега обратился к экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову с просьбой стать его тренером.

Ортега написал в своих социальных сетях пост со следующим содержанием: «Хабиб, будь моим тренером, пожалуйста». Запись была опубликована после того, как подопечный Нурмагомедова Ислам Махачев одержал уверенную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280.

Поединок завершился во втором раунде, когда Ислам заставил своего соперника сдаться после удушающего приёма. Благодаря этой победе Махачев стал чемпионом UFC в лёгком весе.

Брайан Ортега провёл последний бой в UFC в июле 2022 года, уступив техническим нокаутом мексиканцу Яиру Родригесу.

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