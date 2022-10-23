Олимпийский чемпион Нагорный встретился с Махачевым после его триумфа на UFC 280. Фото

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов, россиянин Никита Нагорный опубликовал в своих социальных сетях фотографию с соотечественником, бойцом UFC Исламом Махачевым, который победил Чарльза Оливейру на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
В левой руке Никита держит чемпионский пояс Ислама.
Фото: из личного архива Никиты Нагорного
«Поздравляю, чемпион!» — подписал фото Нагорный, добавив эмодзи «огонь» и «ракета».
Напомним, российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев этой ночью на турнире UFC 280 одержал досрочную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма. Для Махачева это 11-я победа кряду.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC.
- 23 октября 2022
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