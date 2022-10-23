«Ничего, кроме уважения». Махачев показал фото с Оливейрой

Российский боец смешанных единоборств, новый чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети.



Махачев выложил фото с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой, который был его соперников в титульном бою на турнире UFC 280, который состоялся в Абу-Даби 22 октября.



«Ничего, кроме уважения. Большое спасибо всем фанатам из Бразилии», — написал Махачев, прикрепив фотографию.

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра Фото: Социальные сети Ислама Махачева

Поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой завершился во втором раунде. Российский боец провёл удушающий приём и стал обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе.



На счету Махачева 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах. Боец одержал 23 победы и потерпел лишь одно поражение.