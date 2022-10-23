«Проиграть в другом весе не страшно». Махачев высказался о переходе в полусредний вес

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос о возможном переходе в полусредний вес в будущем.



«Я люблю соревноваться. Если буду доминировать в своей весовой категории, то почему бы не попробовать себя в полусреднем весе? Тебя же запомнят. Перейти в другой вес и проиграть не так страшно. Это как Волкановски, который уже перебил всех в своей категории и хочет подняться в лёгкий вес.



Если у него получится и он победит, то войдёт в историю как Сен-Пьер и Би-Джей Пенн. Их надолго запомнят», — сказал Махачев на пресс-конференции.



22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев одержал уверенную победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.