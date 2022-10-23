Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Готовь пирожки, скоро приеду». Махачев рассказал о звонке маме после боя

«Готовь пирожки, скоро приеду». Махачев рассказал о звонке маме после боя
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос, о чём говорил с родителями после победы в бою с Чарльзом Оливейрой.

«Я позвонил домой, маме и отцу. Там не получалось телефон в руки взять, попросил, чтобы дали позвонить. Как взял, сразу позвонил. Мама в последнюю неделю отправляла, как она пирожки готовит и соседям раздаёт. Я ей сказал: «Готовь пирожки, я скоро приеду», — сказал Махачев на пресс-конференции после боя.

Титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой завершился уверенной победой российского бойца. Махачев одержал победу удушающим приёмом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

На счету Махачева 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы.

Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца Наследник Хабиба стал чемпионом UFC! Махачев порвал гениального бразильца
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022