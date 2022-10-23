«Готовь пирожки, скоро приеду». Махачев рассказал о звонке маме после боя
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос, о чём говорил с родителями после победы в бою с Чарльзом Оливейрой.
«Я позвонил домой, маме и отцу. Там не получалось телефон в руки взять, попросил, чтобы дали позвонить. Как взял, сразу позвонил. Мама в последнюю неделю отправляла, как она пирожки готовит и соседям раздаёт. Я ей сказал: «Готовь пирожки, я скоро приеду», — сказал Махачев на пресс-конференции после боя.
Титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой завершился уверенной победой российского бойца. Махачев одержал победу удушающим приёмом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
На счету Махачева 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы.
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