Корешков высказался о судейском решении в бою Ян — О’Мэлли

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков высказался о поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественником Петром Яном (16-4) и американцем Шоном О’Мэлли (16-1), который состоялся вчера, 22 октября, на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29) по итогам трёх раундов, вызвав негодование болельщиков.

«Когда подводили итоги, мне показалось, что Пётр больше сделал для победы. Опять же, вопрос к судьям. По каким правилам они судили – новым или старым? Не знаю…» – сказал Корешков в интервью изданию «РБ Спорт».

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор иронично высказался о поражении Яна.