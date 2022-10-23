Оливейра: я всё ещё претендент номер один. Раненый лев — самый опасный зверь

33-летний бразильский боец UFC Чарльз Оливейра дал комментарий по поводу своего поражения россиянину Исламу Махачеву.
«Ислам сделал то, что и должен был сделать, я же со своей задачей не справился. Такое случается — сегодня Махачев был сильнее. Бывают дни, когда ты лучше своего соперника, а бывают дни, когда соперник лучше тебя. Здесь ничего не поделаешь, но мы обязательно встретимся с ним снова.
Я всё ещё остаюсь претендентом номер один в дивизионе. Позже я вернусь домой, поговорю с близкими, пообщаюсь с UFC, и мы решим, каким будет наш следующий шаг. Никто не бил меня тяжелее, чем жизнь, но я падал и вставал. Сейчас я собираюсь вернуть себе пояс. Раненый лев — самый опасный зверь», – cказал Оливейра на пресс-конференции после турнира UFC 280.
- 23 октября 2022
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