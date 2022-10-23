Корешков назвал главную проблему Петра Яна в бою с О’Мэлли

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков выделил главную проблему соотечественника Петра Яна в бою с американцем Шоном О’Мэлли, который состоялся вчера, 22 октября, на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Могу сказать, что много всё-таки Пётр пропускал. Какие-то удары с дальней дистанции потрясли его, но нокдаун, в который попал Ян, он сразу вернул. Немножко восстановился и с правой руки зацепил О'Мэлли.

Очень много было со стороны Пети борьбы, результативной борьбы, он делал броски. Контроля сильного не было внизу. Сильных ударов он не наносил, лёжа сверху. Хотя показалось, что Пётр своей борьбой всё пропущенное перекрыл и ещё сверху добавил», – сказал Корешков в интервью изданию «РБ Спорт».