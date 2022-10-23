Александр Усик оскорбил Тайсона Фьюри на испанском языке
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) не отказался от очередной возможности публично поддеть своего главного соперника по дивизиону и обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).
Так, Усик обратился к Фьюри с использованием испанского слова borracho, означающего человека, который злоупотребляет алкоголем.
«Тайсон Фьюри, ты borracho. Что это означает? Парня, который пьёт алкоголь… Да, алкоголик», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу EsNews.
Ранее стало известно, что Фьюри проведёт свой следующий поединок, который состоится 3 декабря в Лондоне (Великобритания), против ветерана и соотечественника Дерека Чисоры (33-12, 23 KO).
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