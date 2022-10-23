«Крупнейший мошенник в боксе». Диллиан Уайт обрушился с критикой на Уайлдера

Британский ветеран супертяжёлого веса Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) критично высказался об американском экс-чемпионе Деонтее Уайлдере (43-2-1, 42 KO), для которого он долгое время был обязательным претендентом.

«Этот парень – актёр. Всё, что он делает, это игра. Даже притворный плач на пресс-конференции. Глядя на это, я подумал: «Меня от тебя тошнит, кусок дерьма».

Я слышал, что Уайлдер не хочет встречаться со мной. Он крупнейший мошенник во всех видах спорта, не говоря уже о боксе. Кто ещё не дерётся со своим обязательным претендентом в течение четырёх лет, а затем заявляет, что он величайший? Правда заключается в том, что он никого не побил. Он просто трусливый жулик», – приводит слова Уайта Sportsmail.