Хабиб — о победе Махачева на UFC 280: людям нужно понять, Ислам находится на другом уровне
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что MMA-общественность должна изменить мнение о его подопечном и соотечественнике Исламе Махачеве после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Напомним, Махачев победил Оливейру удушающим приёмом во втором раунде и стал новым обладателем титула организации в лёгком весе.
«Послушайте, мы ведь говорили до боя об Исламе и Чарльзе… И я говорил, что Ислам утянет его в глубокие воды и заставит сдаться. Я говорил. Ничего не имею против Чарльза Оливейры, но Ислам находится на другом уровне. И людям нужно это понять. Они должны понять – Ислам очень хорош», – сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.
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