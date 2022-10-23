Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб — о победе Махачева на UFC 280: людям нужно понять, Ислам находится на другом уровне

Хабиб — о победе Махачева на UFC 280: людям нужно понять, Ислам находится на другом уровне
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что MMA-общественность должна изменить мнение о его подопечном и соотечественнике Исламе Махачеве после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, Махачев победил Оливейру удушающим приёмом во втором раунде и стал новым обладателем титула организации в лёгком весе.

«Послушайте, мы ведь говорили до боя об Исламе и Чарльзе… И я говорил, что Ислам утянет его в глубокие воды и заставит сдаться. Я говорил. Ничего не имею против Чарльза Оливейры, но Ислам находится на другом уровне. И людям нужно это понять. Они должны понять – Ислам очень хорош», – сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

Новость по теме
Стало известно, что сказал Чимаев перед дракой с братом Хабиба на UFC 280
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022