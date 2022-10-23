«Легенда». Махачев опубликовал фото с Хасбиком и чемпионским поясом

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев после победы в титульном бою UFC с бразильцем Чарльзом Оливейрой опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фото с блогером Хасбиком и чемпионским поясом.

Напомним, этой ночью на турнире UFC 280 Ислам Махачев одержал досрочную победу над Чарльзом Оливейрой и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Поединок завершился во втором раунде, когда Ислам заставил сдаться своего соперника после удушающего приёма.



Для Махачева это 11-я победа кряду, а всего в ММА у него 23 победы при одной неудаче. У Оливейры прервалась победная серия, состоящая из 11 боёв. Всего на счету бразильца 33 победы в смешанных единоборствах при девяти поражениях.