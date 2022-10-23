«Это погубит его». Хабиб сказал, почему Махачев побьёт Волкановски

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему его подопечный и соотечественник Ислам Махачев побьёт австралийца Алекса Волкановски.

«Что произойдёт с Волкановски? Клинч и много ударов коленями. Он пропустит немало ударов коленями. Очевидно, он умеет боксировать, и у него потрясающий опыт. Он несколько раз защитил титул. Но тайский клинч погубит его.

Даже если он и знает его, то пусть подготовится. Сколько у него времени? Пять месяцев? Шесть? Этот парень [Махачев] занимается этим уже 20 лет», – сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

Ранее Хабиб сообщил, что поединок Махачева и Волкановски может состояться в начале марта в Австралии.