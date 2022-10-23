«Это погубит его». Хабиб сказал, почему Махачев побьёт Волкановски
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему его подопечный и соотечественник Ислам Махачев побьёт австралийца Алекса Волкановски.
«Что произойдёт с Волкановски? Клинч и много ударов коленями. Он пропустит немало ударов коленями. Очевидно, он умеет боксировать, и у него потрясающий опыт. Он несколько раз защитил титул. Но тайский клинч погубит его.
Даже если он и знает его, то пусть подготовится. Сколько у него времени? Пять месяцев? Шесть? Этот парень [Махачев] занимается этим уже 20 лет», – сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.
Ранее Хабиб сообщил, что поединок Махачева и Волкановски может состояться в начале марта в Австралии.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
21:29
-
20:55
-
20:25
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:55
-
18:32
-
18:06
-
17:33
-
17:20
-
16:57
-
16:56
-
16:18
-
16:10
-
15:22
-
15:20
-
14:29
-
14:17
-
13:34
-
13:10
-
13:06
-
12:45
-
12:44
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:22
-
11:20
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:34
-
10:24
-
10:10
Партнерский контент