Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это погубит его». Хабиб сказал, почему Махачев побьёт Волкановски

«Это погубит его». Хабиб сказал, почему Махачев побьёт Волкановски
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему его подопечный и соотечественник Ислам Махачев побьёт австралийца Алекса Волкановски.

«Что произойдёт с Волкановски? Клинч и много ударов коленями. Он пропустит немало ударов коленями. Очевидно, он умеет боксировать, и у него потрясающий опыт. Он несколько раз защитил титул. Но тайский клинч погубит его.

Даже если он и знает его, то пусть подготовится. Сколько у него времени? Пять месяцев? Шесть? Этот парень [Махачев] занимается этим уже 20 лет», – сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

Ранее Хабиб сообщил, что поединок Махачева и Волкановски может состояться в начале марта в Австралии.

Новость по теме
Хабиб рассказал, с кем и когда Махачев может провести свой следующий бой в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022