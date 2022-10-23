Корешков оценил шансы Яна на реванш с О’Мэлли

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков предположил, кто бы мог стать соперником экс-чемпиона UFC Петра Яна после поражения в бою с американцем Шоном О’Мэлли, который состоялся вчера, 22 октября, на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я не думаю, что Яну и О’Мэлли дадут этот реванш. Потому что О’Мэлли такой персонаж… запоминающийся. И его, скорее всего, выведут на титул. А Яну, возможно, предложат Мераба [Двалишвили]. Потому что он всё-таки четвёртый номер, да?

Ну да, стилистически бой не очень удобный. Но всё-таки у Петра, наверное, были такие бойцы. Он дважды со Стерлингом дрался, а они похожи. Только Мераб, мне кажется, в стойке похуже будет», – сказал Корешков в интервью изданию «РБ Спорт».