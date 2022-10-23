Корешков оценил шансы Яна на реванш с О’Мэлли
Поделиться
Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков предположил, кто бы мог стать соперником экс-чемпиона UFC Петра Яна после поражения в бою с американцем Шоном О’Мэлли, который состоялся вчера, 22 октября, на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я не думаю, что Яну и О’Мэлли дадут этот реванш. Потому что О’Мэлли такой персонаж… запоминающийся. И его, скорее всего, выведут на титул. А Яну, возможно, предложат Мераба [Двалишвили]. Потому что он всё-таки четвёртый номер, да?
Ну да, стилистически бой не очень удобный. Но всё-таки у Петра, наверное, были такие бойцы. Он дважды со Стерлингом дрался, а они похожи. Только Мераб, мне кажется, в стойке похуже будет», – сказал Корешков в интервью изданию «РБ Спорт».
Новость по теме«Лучший ударник в UFC». Макгрегор затроллил Яна после поражения
Комментарии
- 23 октября 2022
-
21:29
-
20:55
-
20:25
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:55
-
18:32
-
18:06
-
17:33
-
17:20
-
16:57
-
16:56
-
16:18
-
16:10
-
15:22
-
15:20
-
14:29
-
14:17
-
13:34
-
13:10
-
13:06
-
12:45
-
12:44
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:22
-
11:20
-
11:01
-
10:55
-
10:40
-
10:34
-
10:24
-
10:10
Партнерский контент