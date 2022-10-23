Хабиб объяснил, почему бой Махачева и Оливейры состоялся в Абу-Даби, а не в Бразилии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему титульный поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой не состоялся на территории последнего.

«Почему мы прилетели в Абу-Даби? Потому что у UFC есть контракт с Абу-Даби, они делают здесь по одному шоу в год. Вот почему так произошло. Это было решение UFC. И это не наш выбор.

Мы просили Дану: «Пожалуйста, давайте сделаем это в Рио-де-Жанейро». Чарльз должен был подраться с Джастином Гэтжи в Бразилии. Почему этого не произошло? Это не вина Джастина Гэтжи, потому что UFC организовали бой в Соединённых Штатах. А теперь они сделали его в Абу-Даби», – сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.