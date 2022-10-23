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Алджамейн Стерлинг высказался о возможном бое с Сехудо

Алджамейн Стерлинг высказался о возможном бое с Сехудо
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Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о возможном поединке с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях и соотечественником Генри Сехудо.

«Всё зависит от сроков и от предложения. Генри хорош, но все эти ребята не понимают – существуют уровни борьбы. Это не бой с подсечками вовнутрь и лежание. Вам придётся потрудиться. И я повалю его. Что он будет делать, когда я повалю его?

Он может говорить всё, что захочет: «Оу, он оставляет себя открытым». Это забавно, я отдаю ему должное, и поэтому я не буду его сильно избивать. Но он имеет дело с ещё одним думающим бойцом. Мне кажется, что это будет крайне конкурентный матч, где мои ключевые моменты превзойдут его», – сказал Стерлинг на пресс-конференции.

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