Корешков: Дариуш побьёт Чендлера, Порье и Гэтжи

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков считает, что американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенеил Дариуш способен составить конкуренцию более именитым соотечественникам и экс-претендентам Дастину Порье, Джастину Гэтжи и Майклу Чендлеру.

«Вы знаете, если рассуждать, проблемы [Махачеву] может доставить кто угодно. Тут дело в том, дойдут ли они до него. Потому что у них самих конкуренция довольно серьёзная. Там Дариуш подходит, который, я считаю, выиграет и Чендлера, и Порье, и Гэтжи. И Волкановски, мне кажется, он тоже выиграет.

Сейчас у Махачева будет бой с Волкановски, они этот бой анонсировали. В Австралии, да? Интересно будет посмотреть», – сказал Корешков в интервью изданию «РБ Спорт».