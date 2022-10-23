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Корешков: Дариуш побьёт Чендлера, Порье и Гэтжи

Корешков: Дариуш побьёт Чендлера, Порье и Гэтжи
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Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков считает, что американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Бенеил Дариуш способен составить конкуренцию более именитым соотечественникам и экс-претендентам Дастину Порье, Джастину Гэтжи и Майклу Чендлеру.

«Вы знаете, если рассуждать, проблемы [Махачеву] может доставить кто угодно. Тут дело в том, дойдут ли они до него. Потому что у них самих конкуренция довольно серьёзная. Там Дариуш подходит, который, я считаю, выиграет и Чендлера, и Порье, и Гэтжи. И Волкановски, мне кажется, он тоже выиграет.

Сейчас у Махачева будет бой с Волкановски, они этот бой анонсировали. В Австралии, да? Интересно будет посмотреть», – сказал Корешков в интервью изданию «РБ Спорт».

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