Обязательный претендент на титул Эррола Спенса потребовал от IBF организовать бой
Поделиться
Дерек Эннис, отец и тренер американского проспекта полусреднего веса (до 66,7 кг) Джарона Энниса (29-0, 27 KO), сообщил, что их команда обратилась в Международную боксёрскую федерацию (IBF) с требованием организовать поединок с действующим чемпионом и соотечественником Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO).
«Спенс уже вечность не проводит обязательные защиты. Прошло уже четыре года. Мы отправили петицию», – сказал специалист в интервью YSM Sports Media.
Напомним, на протяжении всей середины года Спенс, удерживающий также титулы WBC и WBA, вёл переговоры с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом, однако последний решил провести добровольную защиту, чтобы, по его словам, успеть выступить в уходящем году.
Комментарии
- 24 октября 2022
-
00:27
- 23 октября 2022
-
23:28
-
23:05
-
21:59
-
21:58
-
21:29
-
20:55
-
20:25
-
20:02
-
19:43
-
19:08
-
18:55
-
18:32
-
18:06
-
17:33
-
17:20
-
16:57
-
16:56
-
16:18
-
16:10
-
15:22
-
15:20
-
14:29
-
14:17
-
13:34
-
13:10
-
13:06
-
12:45
-
12:44
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:22
-
11:20
-
11:01
Партнерский контент