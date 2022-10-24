Обязательный претендент на титул Эррола Спенса потребовал от IBF организовать бой

Дерек Эннис, отец и тренер американского проспекта полусреднего веса (до 66,7 кг) Джарона Энниса (29-0, 27 KO), сообщил, что их команда обратилась в Международную боксёрскую федерацию (IBF) с требованием организовать поединок с действующим чемпионом и соотечественником Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO).

«Спенс уже вечность не проводит обязательные защиты. Прошло уже четыре года. Мы отправили петицию», – сказал специалист в интервью YSM Sports Media.

Напомним, на протяжении всей середины года Спенс, удерживающий также титулы WBC и WBA, вёл переговоры с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом, однако последний решил провести добровольную защиту, чтобы, по его словам, успеть выступить в уходящем году.