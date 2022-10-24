Хабиб Нурмагомедов в соцсетях обратился к Махачеву после завоевания титула в лёгком весе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву после его победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в главном бою турнира UFC 280.

«Я видел много чемпионов и много бойцов чемпионского уровня, но Ислам Махачев это самый достойный. Сперва мой Отец и потом я, не раз говорили, что Ислам это топ из топов и мы все вчера в этом убедились. Самое интересное во всём в этом, что это только начало. Очень рад за тебя Брат, ты долго шёл к этому», — написал Хабиб в своей социальной сети.

Напомним, Махачев победил Оливейру во втором раунде, применив удушающий приём, и завоевал титул чемпиона в лёгком весе. Россиянин одержал 11-ю победу подряд в UFC.