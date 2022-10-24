«Как это возможно?» Хабиб не понимает, как судьи могли отдать победу О'Мэлли в бою с Яном
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу британского бойца Шона О'Мэлли в поединке с россиянином Петром Яном.
«Как? Как? Нет, как это возможно? Клянусь, каждый раунд я ему отдал бы. Близко, но все раунды за ним», — сказал Хабиб Нурмагомедов во время объявления результатов боя.
Напомним, О’Мэлли победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики. Это поражение стало для Петра Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для Шона О’Мэлли эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.
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