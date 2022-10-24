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«Этот бой сделает 10 просмотров». Макгрегор — о схватке Махачев — Волкановски

«Этот бой сделает 10 просмотров». Макгрегор — о схватке Махачев — Волкановски
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался по поводу потенциального поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Два моих пояса на двух маленьких клещах. Этот бой сделает 10 просмотров», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Ислам Махачев одержал досрочную победу над Чарльзом Оливейрой в главном бою вечера на UFC 280 и завоевал титул чемпиона в лёгкой весовой категории. На счету Ислама 11 побед подряд. Всего боец провёл 24 поединка в смешанных единоборствах и проиграл лишь в одном из них.

Волкановски прилетел в Абу-Даби на UFC 280, уложился в вес и страховал бой Ислама с Оливейрой на случай, если бы кто-то из соперников не смог принять в нём участия. В общении с журналистами Александр сказал, что с нетерпением ждёт возможности встретиться с Махачевым в Австралии.

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