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Хасбик отреагировал на заявление Кадырова по драке Чимаева с братом Хабиба

Хасбик отреагировал на заявление Кадырова по драке Чимаева с братом Хабиба
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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный многим как Хасбик, прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова относительно драки между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром Нурмагомедовым. Скандальный инцидент случился на турнире UFC 280.

«Между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым нет никакой ссоры – убедился лично и передаю эту информацию недоброжелателям. Не раздувайте из этого проблему вселенского масштаба», — писал ранее Кадыров, дав понять, что имело место обычное недоразумение.

«Если так будет продолжатся, то Альх! амдулиЛЛагь, нормально», — написал в комментариях к посту Кадырова Хасбик.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

Брат Хабиба зарубился с Чимаевым прямо в зрительном зале! Орёл просто стоял и смотрел Брат Хабиба зарубился с Чимаевым прямо в зрительном зале! Орёл просто стоял и смотрел
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