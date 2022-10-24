Хасбик отреагировал на заявление Кадырова по драке Чимаева с братом Хабиба

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный многим как Хасбик, прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова относительно драки между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром Нурмагомедовым. Скандальный инцидент случился на турнире UFC 280.
«Между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым нет никакой ссоры – убедился лично и передаю эту информацию недоброжелателям. Не раздувайте из этого проблему вселенского масштаба», — писал ранее Кадыров, дав понять, что имело место обычное недоразумение.
«Если так будет продолжатся, то Альх! амдулиЛЛагь, нормально», — написал в комментариях к посту Кадырова Хасбик.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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